الناتو يقدر عدد قتلى الجيش الروسي في أوكرانيا بما بين 7 آلاف و 15 آلف

قدر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأربعاء، عدد قتلى الجيش الروسي بما بين 7 آلاف و 15 آلاف جندي منذ بدء عمليته العسكرية في أوكرانيا.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول عسكري رفيع في الناتو، فضل عدم ذكر اسمه.

وقال المسؤول العسكري إن "تقديرات الحلف تستند إلى معلومات من مسؤولين أوكرانيين، وما نشرته روسيا - عمدا أو بغير قصد - والمعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها من مصادر مفتوحة".

وعلى سبيل المقارنة، ذكرت الوكالة الأمريكية، أن موسكو فقدت حوالي 15 ألف جندي في أفغانستان على مدار 10 سنوات.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".