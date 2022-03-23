روسيا تطرد دبلوماسيين أمريكيين من أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، استدعاء السفير الأمريكي لدى موسكو، جون سوليفان، وتسليمه قائمة بدبلوماسيين أمريكيين اعتبرتهم "أشخاصا غير مرغوب بهم" في روسيا.

وقالت الوزارة في بيان "إنه تم بتاريخ 23 مارس / آذار استدعاء دبلوماسي رفيع في البعثة الدبلوماسية الأمريكية بموسكو إلى وزارة الخارجية، وتسلم مذكرة مع قائمة الدبلوماسيين الأمريكيين الذين تم طردهم"،

ولفتت الوزارة أن موسكو أعلنت الدبلوماسيين الأمريكيين "أشخاصا غير مرغوب بهم".

وأوضحت أن الخطوة تم اتخاذها ردا على طرد دبلوماسيين روسيين من البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وموظف روسي في الأمانة العامة للأمم المتحدة.