زيلينسكي يعلن استعداد أوكرانيا التخلي عن الانضمام للناتو بشرط انسحاب روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنهم مستعدون للتخلي عن مطالبهم الانضمام لحلف الناتو في حال أعلنت روسيا وقف لإطلاق النار وسحبت جيشها من الأراضي الأوكرانية.



جاء ذلك في لقاء تلفزيوني مع قنوات تلفزيونية أوكرانية، اليوم الأربعاء.



وصرح زيلينسكي بأن ذلك تفاهم بين كل من الغرب الذي لا يزال لا يعلم ما الذي سيفعله الناتو من أجل أوكرانيا، وأوكرانيا التي ترغب في ضمان أمنها وسلامة مواطنيها، وروسيا المنزعجة من توسع حلف الناتو.

وقال زيلينسكي إنه مستعد للتراجع عن طلب الانضمام للناتو بشرط إعلان وقف إطلاق نار وضمان أمن أوكرانيا.

وجدد زيلينسكي دعوته للرئيس الروسي بوتين لعقد لقاء مباشر مؤكداً أنه بدون اللقاء المباشر لن يتضح ما إذا كانت روسيا ترغب في إيقاف الحرب أم لا.