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قادة الناتو يجتمعون استثنائيا لبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية

وكالة الأناضول للأنباء
بروكسل
نشر في 23.03.2022 13:31
آخر تحديث في 23.03.2022 14:53
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

يعتزم قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الاجتماع غدا الخميس استثنائيا في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأفادت مصادر صحفية اليوم الأربعاء، أن الاجتماع سينطلق في مقر الحلف ببروكسل، ومن المقرر أن يشارك فيه الرئيس رجب طيب أردوغان.

كما من المنتظر أن يشارك الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، بكلمة في الاجتماع عبر اتصال مرئي، يطالب فيها الناتو بمنظومات دفاع جوية وفرض حظر جوي في بلاده.

وفي بيانه لإعلان القمة الاستثنائية، قال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للحلف، إنهم سيناقشون خلال الاجتماع الاستثنائي نتائج الاحتلال الروسي لأوكرانيا، وسبل الحلف لتقديم الدعم القوي لكييف.

وأضاف أن قمة القادة ستتناول أيضاً تعزيز القوة الرادعة والدفاع للحلف في ظل الحقائق الجديدة التي ظهرت على الصعيد الأمني.

يُذكر أن الدول الأعضاء في الناتو عقدت اجتماعاً على صعيد وزراء الخارجية والدفاع، لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية.

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