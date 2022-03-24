الجيش الروسي يعلن سيطرته على مدينة إيزيوم الأوكرانية

أعلن الجيش الروسي سيطرة قواته على مدينة إيزيوم التابعة لمقاطعة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.
جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، اليوم الخميس.
وقال كوناشينكوف: "الجيش الروسي بسط سيطرته على مدينة إيزيوم صباح اليوم".
وأشار إلى استخدام أسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة لقصف مواقع أوكرانية قرب العاصمة كييف.
وذكر أن القوات الروسية دمرت 13 منظومة دفاع جوي، بينها 9 من طراز (S-300) و(Buk-M1) جنوبي كييف.
ولفت إلى استهداف 60 نقطة عسكرية للجيش الأوكراني الليلة الماضية.
وبحسب كوناشينكوف، استهدفت القوات الروسية أيضا طائرتين مسيرتين قرب خاركيف وستارايا ماركوفكا.