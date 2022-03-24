دبلوماسي روسي: إسرائيل تستفزنا للقيام برد فعل على هجماتها في سوريا

قال السفير الروسي لدى دمشق، ألكسندر يفيموف، الخميس، إن "إسرائيل تستفز روسيا للقيام برد فعل على هجماتها في سوريا".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها يفيموف، خلال لقاء نظمه اتحاد الكتاب العرب في سوريا، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال الدبلوماسي الروسي في تصريحاته "بالنسبة للهجمات الإسرائيلية على سوريا، فإن إسرائيل تستفزنا لنقوم برد فعل على هذه الأعمال".

وأوضح أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا "تهدف لتصعيد التوتر واستئناف العمليات العسكرية وإفساح المجال للغرب للقيام بنشاطات عسكرية في سوريا".

وتستهدف إسرائيل بالقصف من وقت لآخر مواقع لقوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران في سوريا، كان آخرها في 7 من مارس/آذار الجاري وأدت لمقتل قياديين اثنين في الحرس الثوري الإيراني.