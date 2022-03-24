ستولتنبرغ: بوتين ارتكب خطأ كبيرا بحربه على أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ارتكب خطأ كبيرا بإعلانه الحرب على أوكرانيا.

وأضاف في كلمة قبيل انطلاق القمة الطارئة للحلف في بروكسل، الخميس، أن الناتو يعد أقوى تحالف بالعالم.

وحذر ستولتنبرغ، الرئيس الروسي من استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، قائلا إن هذا الأمر سيغير طبيعة الحرب القائمة.

وأكد أن الناتو على استعداد دائم للدفاع والرد، مضيفا لا أريد قول المزيد بهذا الخصوص.

ولفت إلى أن الناتو عزز قواته على الحدود الشرقية للحلف، مثل بلغاريا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا، مشيرا إلى أنها ستظل في نقاط تمركزها طالما اقتضت الحاجة