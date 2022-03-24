لافروف: الغرب يحاول تسييس قضايا المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الغرب يحاول تسييس قضايا المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الخميس، خلال لقائه مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، في العاصمة الروسية موسكو.

وأشار لافروف إلى تدهور الوضع الإنساني شرقي أوكرانيا في السنوات الأخيرة.

وذكر أن الغرب يتجاهل المشاكل المذكورة، لافتا إلى رفض مشروع قرار المساعدات الإنسانية لأوكرانيا الذي تقدمت به روسيا إلى مجلس الأمن الدولي.

وأوضح أن الدول الغربية تحاول بكل طاقتها تسييس قضايا المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة قدر الإمكان.

من جانبه أعرب ماورير عن استعدادهم تقديم المساعدات الإنسانية للأوكرانيين.

وأكد على ضرورة تحسين أعمال المساعدة الإنسانية في منطقة دونباس الاوكرانية، الخاضعة لسيطرة القوات الروسية.

وأوضح انهم تقدموا بطلب لروسيا من أجل فتح مكتب للصليب الأحمر في منطقة روستوف الروسية.