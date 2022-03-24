ماكرون: اتفقت مع أردوغان على العمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على العمل من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإرساء سلام دائم.

وأوضح ماكرون في تصريح صحفي عقب القمة الطارئة لرؤساء حكومات ودول الناتو، الخميس، أنه يتفق مع وجهة نظر أردوغان في أن الحرب الروسية الأوكرانية لا يمكن حلها على المدى القصير.

وأضاف أنه وأردوغان قررا تنظيم عملية إنسانية مشتركة في أوكرانيا وخاصة في مدينة ماريوبول.

وذكر ماكرون أنه بحث مع أردوغان أيضا قضايا إقليمية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يشكل فرصة لإزالة الغموض والشكوك القائمة مع تركيا.

وأكد على إمكانية إعادة تحديد استراتيجية قائمة على التعاون مع تركيا بشأن ليبيا والشرق الأوسط، وإحراز تقدم في خلافات الرأي التي كانت في السنوات الماضية.

ولفت إلى أنه في حال لزم الأمر، سيتم تشديد العقوبات ضد روسيا، معربا عن رفض بلاده أن تكون طرفا في الحرب.

والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وعقد الزعيمان اللقاء في مقر حلف شمال الأطلسي على هامش القمة الطارئة لرؤساء حكومات ودول الناتو، التي انطلقت الخميس.