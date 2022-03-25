زيلينسكي: اختطاف أكثر من ألفي طفل أوكراني منذ بداية الحرب

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن أكثر من ألفي طفل أوكراني اختطفوا منذ بدء الحرب الدائرة مع روسيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

وأضاف في كلمة خلال مشاركته افتراضيا باجتماع المجلس الأوروبي أن حكومته لا تعلم حتى الآن مصير الأطفال المختطفين.

وأشار إلى أن قوافل المساعدات الإنسانية تتعرض أيضًا لإطلاق النار، مضيفا: "إنهم (الروس) يطلقون النار على الأطفال والنساء وموظفي الكنائس العاملين في ممرات الإخلاء".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الروسي على تصريحات الرئيس الأوكراني، كما لم يتسن التأكد من صحة الرواية الأوكرانية من مصدر مستقل.