أوكرانيا تعلن مقتل 136 طفلا جراء الهجمات الروسية

أعلنت السلطات الأوكرانية، السبت، مقتل 136 طفلا وإصابة 200، جراء الهجمات الروسية منذ بدء التدخل العسكري في البلاد اعتبارا من 24 فبراير/ شباط.

وقالت النيابة العامة الأوكرانية في بيان، إن الهجمات الروسية ألحقت أضرارا بـ570 مؤسسة تعليمية، بينها 73 تدمرت بالكامل.

وأضافت أن الهجمات الروسية منذ 24 فبراير أسفرت عن مقتل 136 طفلا، وإصابة 200 طفل.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".