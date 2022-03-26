مقتل مواطن مصري جراء قصف في أوكرانيا

تسبب قصف على مدينة أوكرانية، في مقتل مصري هو الأول منذ التدخل العسكري الروسي ضد أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، وفق مصادر متطابقة.

وقالت الجالية المصرية بأوكرانيا في بيان مساء السبت: "تنعي الجالية المصرية المواطن المصري يحيى حسن، الذي راح ضحية قصف العدوان الغاشم علي مدينة ماريوبول (جنوب شرق)".

وأضاف: "تتقدم الجالية المصرية بخالص التعازي لأهل المرحوم للفقيد الرحمة والمغفرة".

من جانبه، قال علي فاروق، رئيس الجالية، إن زوجة حسن أبلغت بغيابه منذ 15 مارس/آذار الماضي عقب خروجه لشراء بعض المستلزمات ولم يعد، مشيرا إلى أنه تم التعرف على جثته السبت بإحدى المستشفيات وتم دفنه، وفق ما نقلته صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة بمصر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بالسفارة المصرية في أوكرانيا لم تسمه قوله، إن "المواطن المصري الذي لقى مصرعه كان يختبئ بأحد الملاجئ بمدينة ماريوبول بصحبه زوجته وابنه".

وأضاف المصدر، "خرج المواطن بعد فترة لشراء السلع الغذائية لأسرته فسقطت عليه إحدى القذائف الروسية وتوفى على الفور".

وأوضح أنه "تم دفن الجثمان بإحدى المقابر في أوكرانيا وفق الشريعة الإسلامية، وفي حالة رغبة أسرة المتوفي في نقل الجثمان ستقوم السفارة بالإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى مصر".

في غضون ذلك، أكد السفير عمرو عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، في تصريحات متلفزة نقلتها قناة "الحدث اليوم" المحلية (خاصة) مساء السبت، عن مقتل ذلك المواطن المصري المقيم بأوكرانيا مع أسرته.

ويوجد نحو 6 آلاف مصري في أوكرانيا، بينهم 3964 طالبا، وفق تصريحات سابقة لوزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، وحركت مصر عدة رحلات جوية لإعادة رعاياها.