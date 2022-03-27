الكرملين: ليس بايدن من يقرر من يكون رئيساً لروسيا

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) إن من يقرر من يمسك السلطة في روسيا ليس الرئيس الأمريكي جو بايدن.

جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي، مساء أمس، دعا فيها إلى عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من السلطة.

وقال دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين: "ليس بايدن من يقرر.. الروس هم من ينتخبون رئيس بلادهم"، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وأمس، دعا بايدن إلى عزل بوتين قائلا، في كلمته التي ألقاها في ختام زيارته لبولندا: "بحق الله، لا يمكن لهذا الرجل أن يظل في السلطة"، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

ولاحقا، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن بايدن لم يكن يدعو إلى تغيير النظام في روسيا.