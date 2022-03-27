زيلنسكي لنظيره البولندي: تأخير تسليمنا الطائرات المقاتلة ثمنه أرواحنا

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره البولندي الطائرات المتفق عليها مشددا أن ثمن تأخير تسليم تلك الطائرات المقاتلة لبلاده هو "آلاف الأرواح من الأوكرانيين".

وفي بيان صدر عن الرئاسة الأوكرانية، أكد زيلينسكي لنظيره البولندي أندريه دودا في مكالمة عبر تقنية فيديو كونفرنس، السبت، على ضرورة منع قصف المدن الأوكرانية من الجو، معرباً عن "خيبة أمله" لأن الطائرات السوفيتية الصنع المتوفرة في دول أوروبا الشرقية، ولا سيما في بولندا، "لم يتم تسليمها بعد" إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: "ثمن تأخير الطائرات هو أرواح آلاف الأوكرانيين التي نخسرها من الضربات الصاروخية والجوية على مدن أوكرانية تنعم بالسلام".

وأشار إلى أن الطائرات والدبابات وأنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى ستسمح لأوكرانيا بـ"الدفاع فعلاً" عن الحرية في جميع أراضيها، وتغيير مسار الأعمال العدائية "بشكل جذري".

وحذر زيلينسكي من أنه إذا لم يساعد الشركاء أوكرانيا بالطائرات والدبابات، فهناك "خطر كبير" من أن تشكل القوات الروسية تهديدا صاروخيا على أراضي بولندا وسلوفاكيا والمجر ورومانيا ودول البلطيق.

ونوه بأنه سيكون هناك أيضا "تهديد عسكري عام ومباشر" على حدود ومدن تلك الدول.

وأضاف: "سوف يذهبون (الروس) إلى أبعد من ذلك".

كما شكر زلينسكي نظيره البولندي لإيوائه اللاجئين الأوكرانيين.

من جانبه، قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن بلاده قامت حتى الآن بإيواء 2.3 مليون أوكراني، توفر لهم الدولة كل ما يحتاجون إليه.