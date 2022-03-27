سفيرة كييف في واشنطن: روسيا دولة "إرهابية" يقودها "مجرم حرب"

انتقدت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا، الأحد، العمليات العسكرية الروسية في بلادها قائلة إن "روسيا دولة إرهابية يقودها مجرم حرب".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تصريحات للسفيرة قالت فيها إنه "من الواضح أن روسيا دولة إرهابية يقودها مجرم حرب" في إشارة للرئيس فلاديمير بوتين، وأنه "يجب تقديم الجميع إلى العدالة".

وأضافت ماركاروفا: "نحن نعمل ليل نهار، ونقاتل بضراوة للدفاع عن أرضنا والدفاع عن ديمقراطيتنا".

وأوضحت أن "القوات الروسية تقتل المدنيين، وتقتل الأطفال، وتدمر المستشفيات والبنية التحتية المدنية والمنازل السكنية في كل مكان".

وتابعت: "إنه عمل مجرمي الحرب، ولهذا فتحنا تحقيقاً في أوكرانيا، وقدمت أوكرانيا جميع الطلبات إلى جميع المحاكم الدولية".

وقالت: "نعم، (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، مع الجميع، وكل روسي مسؤول عن ذلك، سينتهي به المطاف في السجن لارتكابه جرائم الحرب هذه".

والسبت، جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف نظيره الروسي بـ"مجرم حرب"، ووصفه أيضا بالـ "جزار"، خلال زيارته للاجئين الأوكرانيين في بولندا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".