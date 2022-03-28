ضواحي باريس تعيش ليلة ثانية من العنف بعد مقتل رجل برصاص الشرطة

شهدت ضواحي باريس ليلة ثانية من أعمال العنف ليل الأحد الاثنين بسبب مقتل رجل كان يقود شاحنة صغيرة مسروقة السبت برصاص الشرطة.

فقد أضرم شبان النيران عمدا في ثماني سيارات في ضاحية سيفران المدينة الشعبية شمال باريس، من بينها شاحنة لنقل البضائع وامتد الحريق إلى أربع سيارات أخرى، حسبما أفاد مصدر في الشرطة موضحا أنه تم توقيف خمسة أشخاص.

وأضاف المصدر أنه تم أيضا نشر حواجز مشتعلة في حي آخر.

وفي مدينة أولني-سو-بوا المجاورة، أضرمت النيران ليلا في حافلة للنقل العام.

وقال مصدر آخر في الشرطة إنه عندما أقيم حاجز وسط الطريق، اضطر سائق الحافلة إلى التوقف وطلب من الركاب الخروج منها.

وتابع أن "ثلاثين شخصاً ملثمين يحملون قضبانا حديدية" أمروه بأن يخرج بدوره من الحافلة التي سرقوها وأحرقوها.

والليلة الماضية اعتقل 10 أشخاص بتهمة إضرام النار وإلقاء مقذوفات على قوى الامن المنتشرة كتعزيزات لضمان أمن المنطقة.

وبدأت المواجهات بعد مقتل رجل يبلغ من العمر 33 عاما السبت برصاص شرطي خلال عملية بين أولني-سو-بوا وسفران.

حاولت وحدة مكافحة الجريمة التي رصدت شاحنة صغيرة تم الابلاغ بأنها مسروقة، التدقيق في هوية السائق الذي تم توقيفه عند إشارة حمراء.

وقال مدعي عام بوبينييه في بيان نشر الأحد "تقدم شرطي من نافذة السائق وفي ظروف لم يتم تحديدها بعد استخدم سلاحه - طلقة واحدة - عندما تحركت الشاحنة فجأة".

ووفقا للنيابة "توقفت الشاحنة الصغيرة على مسافة مئات الأمتار" بعد أن اصطدمت بسيارات متوقفة.

وعهد بالتحقيق الى التفتيش العام للشرطة الوطنية.

وقال المدعي العام إن الشرطي "نقل إلى المستشفى لانه كان في حال الصدمة ولم يسمح الأطباء بالإستماع إلى أقواله".