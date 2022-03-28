لافروف: نأمل نجاح المفاوضات مع الجانب الأوكراني في إسطنبول

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، عن أمله في أن تتكلل المفاوضات المباشرة مع الجانب الأوكراني في مدينة إسطنبول التركية بالنجاح.

وأوضح لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام صربية، أنه تم الاتفاق لعقد الجولة الجديدة من المفاوضات بين وفدي البلدين في إسطنبول، وأنه من الممكن عقد مثل هذه اللقاءات في مدن أخرى مثل بلغراد.

وأضاف لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يرفض لقاء نظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي.

وتابع قائلا: "المهم هو الإعداد الجيد لهذا اللقاء، هناك مشاكل كثيرة متراكمة على مدى سنوات طويلة، فلا يكفي عقد لقاء عادي وتبادل وجهات النظر فيه".

وأردف: "نريد من المفاوضات مع أوكرانيا إنهاء مسلسل ضحايا المدنيين في دونباس المستمر منذ 8 أعوام، والعالم الغربي بأسره ظل صامتا حيال قصف البنى التحتية المدنية والمستشفيات والمساكن في دونباس طيلة الفترة الماضية".

وأمس اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على استضافة إسطنبول الاجتماع المقبل لمفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني.