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وفد روسي يصل إسطنبول لعقد مفاوضات مع نظيره الأوكراني

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 28.03.2022 17:52
İHA İHA

وصل الوفد الروسي، الإثنين، إلى مدينة إسطنبول التركية، تمهيدًا لعقد اجتماع تفاوضي مع نظيره الأوكراني.

وهبطت الطائرة التي تقل الوفد الروسي في مطار أتاتورك، قبل أن ينتقل الوفد إلى مكان إقامته.

ومن المنتظر أن يصل الوفد الأوكراني في وقت لاحق الإثنين.

ومن المخطط أن تنطلق المفاوضات غدًا الثلاثاء في قصر دولمه بهتشة وتستمر ليومين.

والأحد، اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على استضافة إسطنبول الاجتماع المقبل لمفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

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