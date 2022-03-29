الأمم المتحدة: مقتل 1151 مدنيا بأوكرانيا في الحرب الروسية

أعلنت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 1151 مدنيا وإصابة 1824 آخرين في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان الإثنين، أن 3 ملايين و866 ألفا و224 أوكرانيا لجأوا إلى الدول المجاورة أكثر من نصفهم إلى بولندا، خلال الفترة بين 24 فبراير/ شباط الماضي و27 مارس/أذار الحالي.

وأشارت إلى لجوء مليونين و293 ألفا و833 أوكرانيا إلى بولندا، و595 ألفا و868 إلى رومانيا، و383 ألفا و627 إلى مولدوفا.

وأوضحت أن 113 ألفا عبروا إلى روسيا في الفترة بين 21 و23 فبراير من منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا.

وبيّنت أن مئات الآلاف من الذين عبروا نحو دول الجوار، توجهوا بعدها إلى بلدان أوروبية أخرى.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أعلنت أن 6.5 ملايين مدني نزحوا داخل أوكرانيا، ما يرفع عدد النازحين الإجمالي مع اللاجئين إلى 10 ملايين.

من جانبها قالت ليودميلا دينيسوفا، عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، في بيان، إن 143 طفلا قتلوا وأصيب 216 آخرون منذ بداية التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.