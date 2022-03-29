الوفد الروسي: المفاوضات مع الجانب الأوكراني في إسطنبول "بناءة"

قال فلاديمير ميدينسكي، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن المفاوضات مع الجانب الأوكراني في إسطنبول بناءة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب انتهاء مفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني بقصر دولما بهتشه في مدينة إسطنبول.

وأضاف ميدينسكي أن المحادثات التي جرت في إسطنبول كانت بناءة، تلقينا المقترحات التي تشكل موقف أوكرانيا، سنقوم بدراستها وعرضها على الرئيس".

ولفت إلى قرار وزارة الدفاع الروسية تقليص العمليات العسكرية بشكل كبير على محوري كييف وتشيرنيهيف.

وأرجع ذلك لزيادة الثقة المتبادلة ومواصلة المفاوضات وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الهدف النهائي، ومن ثم التصديق على اتفاقية بشأن وضع أوكرانيا المحايد غير النووي.