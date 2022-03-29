اليونان تقرر تعيين ممثل خاص لدى منظمة التعاون الإسلامي

قررت اليونان تعيين ممثل خاص لدى منظمة التعاون الإسلامي للعمل حول القضايا التي ستطرحها تركيا على جدول الأعمال في إطار المنظمة.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس عقب لقاء نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة القاهرة.

وأوضح دندياس أنهما بحثا الحرب الروسية الأوكرانية وقضايا إقليمية مثل ليبيا وشرق المتوسط.

وأعرب عن شكره لمصر على الدعم الذي قدمته لليونان في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

وقال: "اتفقنا على تعيين ممثل خاص لليونان للتعامل مع القضايا التي ستطرحها تركيا على جدول الأعمال في إطار المنظمة، بالتعاون مع دول صديقة مثل مصر ".

ومنظمة التعاون الإسلامي، هي منظمة دولية تأسست عام 1969 وتجمع سبعًا وخمسين دولة إسلامية.

وتصف المنظمة نفسها بأنها الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، وإن كانت لا تضم كل الدول الاسلامية وأنها تهدف لحماية المصالح الحيوية للمسلمين البالغ عددهم نحو 1.6 مليار نسمة، وللمنظمة عضوية دائمة في الأمم المتحدة.