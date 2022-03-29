موسكو تطرد 10 دبلوماسيين من دول البلطيق



أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو قررت طرد 10 دبلوماسيين من دول البلطيق وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

واتخذت موسكو قرارها عملا بمبدأ المعاملة بالمثل ردا على طرد الدول الثلاث 10 دبلوماسيين روس في تحرك منسق بينها في وقت سابق من مارس/آذار الجاري، تنديدا بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وصباح اليوم، استدعت الخارجية الروسية سفراء الدول الثلاث المذكورة لإبلاغهم بقرار موسكو طرد عدد من دبلوماسييهم من أراضي روسيا.

في 18 مارس، قررت سلطات لاتفيا وإستونيا وليتوانيا طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها بدعوى ممارستهم أنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي وفي خطوة تضامنية مع أوكرانيا.

وحذرت موسكو من أن قرار دول البلطيق بشأن ترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس لن يبقى دون رد مناسب.