وزير الدفاع الروسي: سنواصل عمليتنا العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن بلاده ستواصل عمليتها العسكرية حتى تحقيق الأهداف المحددة في أوكرانيا.

وأفاد شويغو خلال اجتماع عقده مع كبار قادة الجيش الروسي، الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من العملية العسكرية اكتملت، مشيرا إلى "انخفاض قوة الجيش الأوكراني بشكل كبير".

وأضاف: "قد يسمح هذا الوضع بتركيز الانتباه على الهدف الرئيسي ألا وهو تحرير دونباس".

وذكر أن الجيش الروسي حقق التفوق الجوي في أوكرانيا، لافتا أن القوات الجوية الأوكرانية وأنظمة الدفاع الجوي دمرت فعليا.

وأوضح أن 123 من أصل 152 طائرة، و77 من أصل 149 مروحية، و152 من أصل 180 منظومة صاروخية للدفاع الجوي تم تدميرها حتى الآن.

واعتبر أن وجود القوات البحرية الأوكرانية "انتهى"، وأن كافة تشكيلات القوات الهجومية البرية والجوية تكبدت خسائر كبيرة.

وأكد شويغو أن روسيا تتابع عن كثب تصريحات قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن إرسال طائرات وأنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا، مضيفا: "إذا تحققت هذه المخططات، فسيتم تقديم الرد المناسب".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".