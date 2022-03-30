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ألمانيا: اللقاحات المضادة لأوميكرون غير متوفرة بالاتحاد الأوروبي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 30.03.2022 11:48
آخر تحديث في 30.03.2022 11:57
ألمانيا: اللقاحات المضادة لأوميكرون غير متوفرة بالاتحاد الأوروبي

كشف وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، أن اللقاحات المضادة لمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا "غير متوفرة حاليا في دول الاتحاد الأوروبي".

وقال في تصريحات صحفية، إن هذه اللقاحات "لن تكون متاحة إلا بحلول الخريف المقبل"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي، الأربعاء.

وأضاف: "لا أتوقع أن تكون اللقاحات الجديدة المناسبة لمتحور أوميكرون جاهزة إلا في سبتمبر (أيلول) المقبل".

وفي السياق، دعا لوترباخ إلى منح جرعة رابعة من اللقاحات المعتمدة في بلاده ضد كورونا لكبار السن "دون انتظار اللقاحات الجديدة".

وحتى صباح اليوم، سجلت ألمانيا أكثر من 20 مليونا و700 ألف إصابة وأكثر من 129 ألف وفاة بكورونا، منذ بداية الجائحة نهاية عام 2019، وفق بيانات موقع "وورلد ميتر".

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