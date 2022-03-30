أوكرانيا: الجيش الروسي يواصل الانسحاب من كييف وتشيرنيهيف

أفادت هيئة الأركان الأوكرانية، الأربعاء، باستمرار انسحاب الجيش الروسي من منطقتي كييف وتشيرنيهيف شمالي البلاد.

وأوضحت الهيئة في بيان عبر حسابها في فيسبوك، أن الجيش الروسي لم يتمكن من محاصرة مدينة كييف، ويواصل انسحابه منها ومن منطقة تشيرنيهيف ليركز قواته في شرقي البلاد.

وذكر البيان، أن الجيش الروسي يواصل هجماته ضد دونيتسك وكريمينا وماريوبول ومواقع القوات الأوكرانية في ستيبنوغورسك وأريهوف وجولييبول.

وأشار إلى أن القوات الروسية حاولت السيطرة على مناطق البحر الأسود وآزوف ومدن فولينسك وبولينسك وسيفرسك.