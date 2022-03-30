الأمم المتحدة: أكثر من 4 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية



أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، فرار أكثر من 4 ملايين لاجئ من أوكرانيا منذ بدء التدخل الروسي أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن أكثر من 2.3 مليون شخص وصلوا إلى بولندا، توجه بعضهم إلى بلدان أخرى.

وحسب المفوضية، دخل أكثر من 608 آلاف شخص إلى رومانيا، فيما توجه نحو 387 ألفا إلى مولدوفا، و364 ألفا إلى المجر، منذ بدء الحرب الروسية في 24 فبراير الماضي.

وكانت توقعت المفوضية أن حوالي 4 ملايين شخص قد يفرون من أوكرانيا على خلقية التدخل العسكري الروسي.

من جانبه قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، على تويتر، "يبلغ عدد اللاجئين من أوكرانيا الآن 4 ملايين بعد خمسة أسابيع من بدء الهجوم الروسي".