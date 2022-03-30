روسيا تستخدم صواريخ "إسكندر" لتدمير مستودعات أسلحة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت مستودعات للأسلحة في أوكرانيا باستخدام أنظمة الصواريخ البالستية إسكندر.

وأوضح الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، في تصريح صحفي، أن الجيش الروسي استطاع تدمير 64 آلية ومقرا عسكريا لأوكرانيا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية تمكنت من تدمير 4 مقرات عسكرية قيادية من بينها قيادة القوات الخاصة الأوكرانية في منطقة ميكولاييف.

وذكر أن قوات بلاده دمرت منذ بدء العملية العسكرية، 124 مقاتلة و77 مروحية و214 نظام دفاع جوي و321 طائرة مسيرة و1752 دبابة أوكرانية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".