مواطنون أوكرانيون يشيدون بالجهود التركية لإيقاف الحرب

أشاد أوكرانيون بالخطوات السياسية التي أقدمت عليها تركيا بهدف إيقاف الحرب المستمرة من جانب روسيا على بلادهم منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

وأوضح مدنيون في العاصمة كييف، في أحاديث منفصلة أن المفاوضات التي جرت في إسطنبول بجهود تركية بين الوفدين الروسي والأوكراني تحظى بأهمية كبيرة من أجل إحلال السلام في أوكرانيا.

وأشارت المواطنة إيرينا أنها ولدت وترعرعت في كييف، معربة عن قلقها إزاء الحرب المتواصلة في بلادها.

وأضافت: " العديد من الدول تدعمنا. وبالخصوص يتمتع دعم تركيا لنا بالأهمية"، معربة عن شكرها لتركيا لتوفيرها مناخًا آمنًا من أجل مواصلة المفاوضات.

من جانبه، شدد أرتيوم أن أوكرانيا بالتأكيد تشعر بدعم تركيا وشعبها، مضيفا: "نرى النهج الإيجابي للرئيس رجب طيب أردوغان تجاه كييف وسكانها".

ولفت إلى أنهم لا يثقون كثيرًا بروسيا في المفاوضات، مؤكدًا أنهم يولون أهمية كبيرة لحضور تركيا فيها.

من جهته، ذكر دنيس أدامينكو أنهم ينتظرون تطورات إيجابية من المفاوضات في إسطنبول.

وقال: "نشعر بدعم كبير من تركيا، بالعموم الناس ينتظرون قرارات إيجابية من المفاوضات، ونرغب بخروج هذه المفاوضات بنتائج مفيدة".

وأكد أن تركيا تمنحهم دعمًا وثقة.

أمّا ناستيا، فأشارت إلى أنه يمكن أن يلعب دعم تركيا استمرار المفاوضات دورًا مهمًا في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، لا تزال تتواصل عمليات إجلاء المدنيين من منطقة "إربين" القريبة من كييف.

وشهدت إسطنبول، الثلاثاء، مباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني، في قصر دولمة بهتشة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".