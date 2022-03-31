بن زايد يبحث مع زيلينسكي تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا

تلقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحثا خلاله تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا ومستجدات مسار المفاوضات الجارية بشأنها.

وأطلع زيلينسكي بن زايد على "آخر التطورات الجارية"، بحسب بيان رسمي إماراتي، فيما أكد بن زايد على "أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم ودعم الحلول والتسويات السلمية لاحتواء الأزمة وتداعياتها على مختلف المستويات وعودة السلام والاستقرار إلى أوكرانيا".

وشدد ولي عهد أبوظبي على "أولوية ضمان سلامة المدنيين وأمنهم، وأهمية تكثيف الجهود والتنسيق المشترك بين الدول والمنظمات الإنسانية لتوفير المساعدات والاحتياجات الإنسانية المتزايدة للمتضررين من الأزمة".

وأكد دعم دولة الإمارات العربية المتحدة "لجميع المساعي السلمية والمبادرات التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة بالطرق الدبلوماسية من خلال الحوار والمفاوضات التي تعد الوسيلة الأمثل لحل الخلافات والأزمات وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف".