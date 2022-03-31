زيلينسكي: روسيا تعزز وحداتها في دونباس لشن هجمات جديدة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الوحدات الروسية تعزز وجودها لشن هجمات جديدة في إقليم دونباس.

وأضاف في رسالة مرئية، إن الشعب الأوكراني سيواصل معركة الدفاع عن وطنه ضد روسيا حتى تحرير كافة أراضي البلاد وتحقيق العدل في منطقة البحر الأسود.

وحول انسحاب القوات الروسية من محيط كييف وتشيرنيغيف، قال: "هذا ليس انسحابا إنما تم بجهود جنودنا، وفي الوقت ذاته تعزز روسيا وحداتها لشن هجمات جديدة على دونباس".

وأشار إلى أنه قضى يوما كثيفا من الناحية الدبلوماسية، وخاصة خلال لقائه نظيره الأمريكي جو بايدن حيث أطلعه على التطورات الأخيرة في بلاده بالتفصيل.