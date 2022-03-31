وسائل إعلام فرنسية تنتقد حكومتها لفقدانها التأثير في الأزمة الأوكرانية لصالح تركيا

انتقدت مجلة "Contrepoints" الفرنسية، حكومة بلادها لفقدانها التأثير الدبلوماسي ودور الوساطة في الحرب الروسية الأوكرانية، لصالح تركيا.

وذكرت في تقرير نُشر على موقعها الإلكتروني، أن فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي فقدت نفوذها الدبلوماسي في الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضافت أن الموقع الجغرافي لتركيا يتيح لها لعب دور مهم في أوراسيا، مبينة أن روسيا والولايات المتحدة لا تتجاهلان هذا الأمر.

وأكدت أن أنقرة تقوم بمبادرات من شأنها أن تحظى بدعم الجانبين الأمريكي والروسي، وذلك من أجل تعزيز قوتها الإقليمية.

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن تركيا لا تريد تحديد نفسها فقط مع حلف شمال الأطلسي "ناتو" أو روسيا.

وأفادت بأن الحياد الفرنسي في السياسة الخارجية بدأ يتراجع، منتقدة باريس لفقدانها التأثير والنفوذ الدبلوماسي في الحرب الروسية الأوكرانية لصالح تركيا.