أوكرانيا: الجيش الروسي خسر 17 ألفا و700 جندي

أعلنت أوكرانيا، أن الجيش الروسي خسر 17 ألفًا و 700 جندي، و 143 طائرة و 131 مروحية و 625 دبابة منذ بداية هجومه على البلاد أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وذكر بيان صادر عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الجمعة، أن خسائر الجيش الروسي بين 24 فبراير و 1 أبريل، بلغت مقتل 17 ألف و 700 جندي، وتدمير 143 طائرة روسية، و131 مروحية، و625 دبابة، و1751 مدرعة، و 316 مدفعية، و96 منظومة إطلاق صواريخ، و54 منظومة دفاع جوي.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية خسرت 1220 مركبة عسكرية و 7 سفن وزوارق سريعة خفيفة و 76 عربة وقود و 85 مسيرة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".