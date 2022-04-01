الدفاع الروسية تعلن تدمير 6 مواقع عسكرية للجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، تدمير 6 مواقع عسكرية للجيش الأوكراني.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، في تصريح صحفي، أن الجيش الروسي يواصل التقدم في دونباس شرقي أوكرانيا.

وأضاف أن قوات بلاده دمرت 6 مواقع عسكرية أوكرانية بينها مستودعات ذخيرة وأسلحة عالية الدقة.

وأوضح كوناشينكوف أن قوات بلاده أسقطت 124 طائرة و81 مروحية و353 طائرة مسيرة، ودمرت 1839 دبابة ومدرعة و202 راجمة صواريخ و1711 مركبة عسكرية تابعة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".