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روسيا: طيران أوكراني يستهدف مصفاة النفط في "بيلغورود" غربي البلاد

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 01.04.2022 11:48
روسيا: طيران أوكراني يستهدف مصفاة النفط في بيلغورود غربي البلاد

قالت السلطات الروسية، إن مروحيات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية استهدفت مصفاة النفط في مدينة بيلغورود، غربي البلاد بالقرب من حدود أوكرانيا.

وأوضح والي بيلغورود فياجسلاف غلادكوف، في بيان مكتوب، إن حريقا نشب في المصفاة نتيجة هجوم شنته مروحيات أوكرانية حلقت على ارتفاع منخفض ودخلت روسيا .

وأضاف أن انفجارا وقع في المصفاة، لافتا إلى عدم سقوط قتلى أو مصابين جراء ذلك.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية في بيان، أنه تم إخلاء المدنيين من منطقة المصفاة الواقعة على بعد 40 كلم من حدود أوكرانيا، مشيرة إلى استمرار أعمال إطفاء الحريق.


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