وزارة الدفاع الأوكرانية تعلن استعادة السيطرة على منطقة كييف بأكملها

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية استعادة السيطرة على منطقة كييف بكاملها بعد انسحاب القوات الروسية من مدن رئيسية قرب العاصمة.

وقالت مساعدة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار بفيسبوك إن "إيربين وبوتشا وغوستوميل ومنطقة كييف بكاملها حررت من الغزاة".

وشهدت كل هذه المدن معارك طاحنة منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

واعلن الاوكرانيون مساء الاثنين أنهم استعادوا السيطرة على إيربين التي سقطت في أيدي الروس منذ نهاية شباط/فبراير.

وتمكن مراسلون لفرانس برس من التوجه السبت الى بوتشا التي "حررت" أخيرا وتعذر على الصحافيين الوصول اليها طوال نحو شهر.

وقالت الحكومة الاوكرانية السبت إن القوات الروسية تنفذ "انسحابا سريعا" من مناطق كييف وتشيرنيهيف في شمال أوكرانيا بهدف إعادة الانتشار في اتجاه الشرق والجنوب.