الكرملين: تركيا قوة إقليمية كبرى وعلاقاتنا معها "ممتازة"

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، السبت، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعيم سياسي كبير وقوي وأن تركيا قوة إقليمية كبرى.

جاء ذلك في مقابلة مع تلفزيون بيلاروسيا الحكومي تطرق خلالها إلى العلاقات بين تركيا وروسيا في إطار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.

وقال بيسكوف "تركيا قوة إقليمية كبرى، وعلاقاتنا معها ممتازة"، مضيفا "يسعدنا أن أردوغان وجد القوة للدفاع عن مصالح بلاده ومتابعتها".

وأردف "هناك وجهات نظر مختلفة في العلاقات بين البلدين بحيث لا يمكنهما فهم بعضهما البعض بشكل كامل في بعض المواضيع".

واستطرد "لكن رغم ذلك، فإن علاقة الشراكة القائمة على المصالح المتبادلة هي السائدة بين البلدين، ولذلك تمكنا من تطوير مشاريع اقتصادية ضخمة".

وتابع "لطالما كانت تركيا قوة إقليمية كبيرة بما يكفي، وهي عضو في (حلف شمال الأطلسي) الناتو منذ سنوات طويلة، مع ذلك أصبحت تركيا الدولة الأكثر سيادة بين أعضاء الناتو، خاصة خلال رئاسة أردوغان، وهذا البلد لديه رفاهية الدفاع عن مصالحه".

وأشار إلى أن تركيا تقول اليوم لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة "لن نشارك في العقوبات ضد روسيا ولن نحرق جسور التواصل معها لحاجتنا إليها".

وأكد أن استمرار الحوار بين تركيا وروسيا له أهمية كبيرة بالنسبة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى أن التعاون بين البلدين في قطاع السياحة والطاقة متقدم، مضيفا ""لدينا منظور جيد مع تركيا، ويسعدنا أن أردوغان لديه القوة للدفاع عن مصالحه الخاصة ومصالح بلاده ومتابعتها، وأنه ليس ضمن التيار الرئيسي (مثل أوروبا)".

وأردف "كما تعلمون، الآن كل الأوروبيين في الاتجاه السائد، لكن على حسابهم الخاص، هم ينفقون وواشنطن تجني الأموال، أوروبا تطلق النار على نفسها بسبب استيائها من روسيا".