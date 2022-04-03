الناتو يدعو لمحاكمة روسيا بعد مشاهد المدنيين القتلى في أوكرانيا

دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو إلى محاكمة المسؤولين الروس عن مئات المدنيين الذين اكتشفت جثثهم في أوكرانيا.

وأضاف ينس ستولتنبرغ في مشاركة له ببرنامج على شاشة قناة "سي إن إن" الأمريكية، الأحد، أن روسيا ارتكبت "عملاً وحشياً" ضد المدنيين في أوكرانيا.

وأوضح أن "الوحشية" التي ارتكبتها روسيا ضد المدنيين في أوكرانيا، لم تشاهد في أوروبا طيلة عشرات السنين الماضية.

وتابع: "من غير المقبول أبداً استهداف وقتل المدنيين".

وشدد على ضرورة وقف الحرب الجارية في أوكرانيا، مبيناً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو المسؤول عن وقف هذه الحرب.

ويتهم الجانب الأوكراني الجنود الروس بقتل مدنيين قبل الانسحاب من المدينة، لكن موسكو نفت هذه الاتهامات وقالت إنها فبركة إعلامية.