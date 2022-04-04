ألمانيا.. طرد عدد كبير من الدبوماسيين الروس ردا على "جرائم الحرب في أوكرانيا"

أعلنت الخارجية الألمانية، الاثنين، طرد عدد كبير من الدبوماسيين الروس من أراضيها ردا على "جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا".

وقالت وزير الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، في بيان إن بلادها اتخذت هذه الخطوة لإظهار موقفها ضد "وحشية" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، إثر التقارير التي تحدثت عن فظائع ارتكبتها القوات الروسية في مدينة بوتشا الأوكرانية.

وفيما لم تعلن الخارجية الألمانية العدد الفعلي للدبلوماسيين الروس الذي أعلنتهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، قالت وكالة الأنباء الرسمية "د ب أ" إن الحكومة أمرت بطرد 40 دبلوماسيا.

وذكر بيان الخارجية أن "الحكومة الفيدرالية قررت اليوم إعلان عدد كبير من موظفي السفارة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، ممن يعملون كل يوم ضد حريتنا وضد تماسك مجتمعنا هنا في ألمانيا".

وأضاف: "عملكم خطر على أولئك الذين يبحثون عن مأوى معنا. لن نتسامح مع هذا بعد الآن. لقد قلنا ذلك للسفير الروسي بعد ظهر اليوم؛ كما سنتخذ المزيد من الإجراءات مع شركائنا".