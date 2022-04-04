أوكرانيا تعلن مقتل أكثر من 18 ألف جندي روسي منذ بداية الحرب

أعلنت أوكرانيا، أن الجيش الروسي خسر 18 ألفًا و300 جندي، و147طائرة و134 مروحية منذ بداية هجومه على البلاد أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وذكر بيان صادر عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الاثنين، أن خسائر الجيش الروسي بين 24 فبراير/ شباط و4 أبريل/ نيسان 2022، بلغت مقتل 18 ألفًا و300 جندي، وتدمير 147 طائرة و134 مروحية و647 دبابة، و1844 مدرعة، و330 مدفعية، و107 منظومة إطلاق صواريخ، و54 منظومة دفاع جوي.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية خسرت أيضاً 1273 مركبة عسكرية و7 سفن وزوارق سريعة خفيفة و76 عربة وقود و92 طائرة مسيرة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.