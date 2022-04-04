الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تستعد للاستيلاء على مدينة "خاركيف"

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، الاثنين، إن القوات الروسية تستعد للاستيلاء على مدينة "خاركيف" الواقعة شمال شرقي البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أولكسندر موتوزيانيك، في مؤتمر صحفي، أن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على الاستعدادات للعمليات الهجومية من أجل محاصرة مجموعة من القوات الأوكرانية والاستيلاء على مدينة خاركيف، وفقاً لوكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية.

وأضاف أن روسيا "تواصل استخدام الأسلحة عالية الدقة" لتدمير البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، وتتخذ تدابير لتشكيل ونقل وحدات إضافية من المناطق العسكرية الشرقية والوسطى للمشاركة في "الأعمال العدائية" في أوكرانيا.

وأكد أن روسيا "تعزز مجموعة من القوات في المناطق العسكرية الغربية والجنوبية في سلوبوزانسكي ومناطق عمليات دونيتسك، عن طريق نقل القوات من مناطق عسكرية أخرى وإشراك وحدات التعبئة الاحتياطية"، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن روسيا تعمل على إنشاء طرق لوجستية لتجميع قواتها، وتخزين الذخيرة والصواريخ والوقود، وتجهيز المنشآت الطبية لاستقبال أعداد كبيرة من الجرحى.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.