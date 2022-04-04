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الرئيس الأوكراني يتهم القوات الروسية بارتكاب إبادة جماعية في بلاده

وكالة الأناضول للأنباء
كييف
نشر في 04.04.2022 10:14
آخر تحديث في 04.04.2022 10:32
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي وكالة الأنباء الألمانية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي (وكالة الأنباء الألمانية)

قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي عذّب وقتل العديد من المدنيين في مستوطنات بالقرب من العاصمة كييف، واصفا ذلك بالإبادة الجماعية.

وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة "CBS" الأمريكية، الأحد، أن انسحاب القوات الروسية من بعض المناطق الأوكرانية، خطوة تكتيكية.

وأضاف أن الجيش الروسي يصب تركيزه حاليا على شرق أوكرانيا، ويقوم بحشود كبيرة بهدف ربط شبه جزيرة القرم مع منطقة دونباس.

وشدد الرئيس الأوكراني على ضرورة محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجميع القادة العسكريين الروس المتورطين في مقتل المدنيين بأوكرانيا.

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