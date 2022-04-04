الرئيس الأوكراني يتهم القوات الروسية بارتكاب إبادة جماعية في بلاده

قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، إن الجيش الروسي عذّب وقتل العديد من المدنيين في مستوطنات بالقرب من العاصمة كييف، واصفا ذلك بالإبادة الجماعية.

وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع قناة "CBS" الأمريكية، الأحد، أن انسحاب القوات الروسية من بعض المناطق الأوكرانية، خطوة تكتيكية.

وأضاف أن الجيش الروسي يصب تركيزه حاليا على شرق أوكرانيا، ويقوم بحشود كبيرة بهدف ربط شبه جزيرة القرم مع منطقة دونباس.

وشدد الرئيس الأوكراني على ضرورة محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجميع القادة العسكريين الروس المتورطين في مقتل المدنيين بأوكرانيا.