بمبادرة تركية.. موسكو تُعيد فتح ممر إنساني لإجلاء مدنيين من ماريوبول الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أنها ستعيد فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول جنوبي أوكرانيا، صباح اليوم الإثنين، معربة عن ثقتها في دعم الجانب التركي لضمان حسن سير عمليات الإجلاء.

وفي تصريح قال رئيس مركز التحكم الوطني بوزارة الدفاع الروسية، مخائيل ميزينتسف، إن بلاده تقوم بعمل منهجي ومنسق بشأن قضية إجلاء المدنيين والأجانب من مناطق الاشتباكات.

وأوضح ميزينتسف أن روسيا فتحت ممرات إنسانية في اتجاهي خاركيف وماريوبول ابتداء من الساعة 10.00 بتوقيت موسكو (07.00 غرينتش).

وأشار إلى أن المررات التي فتحها الجانب الأوكراني يوم أمس في منطقتي زابوريجيا ودونيستك لم تكن في اتجاه الجانب الروسي.

وأوضح أن الجانب الروسي التزم بوقف إطلاق النار في كافة الممرات الإنسانية التي أعلن عنها الجانب الأوكراني.

وأعرب ميزينتسف عن ترحيب بلاده بكافة المبادرات الإنسانية الإيجابية الصادرة عن الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.

وأضاف أن الجانب الروسي وفر كافة الظروف اللازمة لإجلاء المدنيين والأجانب من مدينة ماريوبول إلى مدينة برديانسك، بناء على المطالب القادمة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس في 31 مارس/ آذار، ومن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 3 أبريل/ نيسان، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبيّن أن روسيا فعلت ما يلزم من أجل عمليات الإجلاء عبر البحر.

واتهم ميزينتسف الجانب الأوكراني بتقويض ووقف عمليات المساعدة الإنسانية عبر الأعمال المسلحة في مناطق ممرات الإجلاء الإنسانية، وأن كييف ضربت عرض الحائط بكافة المبادرات الصادرة عن فرنسا وألمانيا وتركيا.

وأكد أن روسيا أعادت فتح ممر إنساني من ماريوبول الإثنين اعتبارا من الساعة 10.00، بمبادرة من تركيا، لإجلاء المدنيين والأجانب.

وأعرب عن استعداد روسيا لتوفير دخول وخروج السفن المشاركة في عمليات الإجلاء إلى ميناء برديانسك وفقا لمعايير القانون البحري الدولي.

وشدد أن نجاح عملية الإجلاء هذه مرتبطة بأوكرانيا فقط، وقال إن فصائل أوكرانية قومية مسلحة غير مرتبط بحكومة كييف تستهدف باستمرار الممرات الإنسانية بالمنطقة.

واتهم الجانب الأوكراني بعدم الالتزام بمسؤولياته حيال إجلاء المدنيين.

وقال: "نثق بدعم زملائنا الأتراك لضمان وفاء السلطات الأوكرانية بالتزاماتها حرفيا بشأن وقف إطلاق النار، خلال عملية إنشاء ممر إنساني لإجلاء المواطنين والأجانب باتجاه ماريوبول".

والأحد، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها فتحت ممرا إنسانيا في مدينة ماريوبول الأوكرانية لإجلاء المدنيين، بناءً على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان عبر تليغرام، أن الممر الإنساني تم فتحه لإجلاء المدنيين الأوكرانيين والأجانب الموجودين في المدينة.

وذكر أنه يمكن للمواطنين الأجانب الانتقال من ماريوبول إلى بيرديانسك عبر الممر الإنساني، ومنها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة أوكرانيا أو إلى شبه جزيرة القرم الواقعة تحت سيطرة روسيا.