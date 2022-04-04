زيلينسكي: نعمل على سيناريوهات متعددة لاستعادة ماريوبول منها "وساطة تركية"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، إن بلاده تعمل على سيناريوهات متعددة لاستعادة مدينة ماريوبول من القوات الروسية، مشيرا إلى "وساطة تركية خاصة" في هذا الإطار.

جاء ذلك في تصريح أدلى به، زيلينسكي، خلال زيارة إلى منطقة بوتشا القريبة من العاصمة كييف، بعد استعادتها من القوات الروسية، الجمعة.

وأشار إلى أن الأوضاع في ماريوبول صعبة، وأن أوكرانيا تعمل على عدد من السيناريوهات لتحريرها من القوات الروسية.

وأوضح زيلينسكي أنه لا يمكنه في الوقت الراهن الإفصاح عن كافة السيناريوهات، مضيفا "نتحدث عن وساطة تركية في هذه المهمة الخاصة".

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا ستواصل التفاوض مع روسيا.

وقال إنه "يجب أن يحل السلام في أوكرانيا، ولا يمكن أن يتحقق السلام بدون نصر".

والأحد، قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها فتحت ممرا إنسانيا في مدينة ماريوبول الأوكرانية لإجلاء المدنيين، بناءً على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.