كييف: العقوبات الأوروبية الجديدة ضد موسكو غير كافية

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن الحزمة الخامسة من العقوبات التي يخطط لها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، غير كافية بشكلها الحالي.

وأوضح كوليبا في تغريدة على تويتر، اليوم الإثنين، أن الحزمة الخامسة التي يعدها الاتحاد الأوروبي ليست ردا كافيا على العدوان الروسي.

ودعا كوليبا الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف عقوباته ضد روسيا.

وتابع قائلا: "حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الخامسة يجب أن تتضمن عزل المزيد من البنوك الروسية من نظام سويفت، وتدابير لفرض حظر على النفط والغاز والفحم الروسي وإغلاق موانئ الاتحاد الأوروبي أمام السفن الروسية".

وفي وقت سابق، ناشد كوليبا دول مجموعة السبع بفرض عقوبات مدمرة ضد روسيا.