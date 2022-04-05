الأركان الأوكرانية تكشف أحدث حصيلة لخسائر القوات الروسية

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن الخسائر التي كبدتها قواتها للجيش الروسي بلغت 18 ألفا و500 جندي، و150 مقاتلة و134 مروحية و676 دبابة منذ بدء الحرب أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وأشارت الهيئة في بيان الثلاثاء، أن الجيش الأوكراني دمر بين 24 فبراير و5 أبريل/ نيسان الجاري، 1858 مركبة مدرعة و332 مدفع و107 منظومات صاروخية و55 منظومة صواريخ دفاع جوي.

وبحسب البيان تمكن الجيش الأوكراني من تدمير 1322 مركبة عسكرية و7 سفن وزوارق حربية و76 سيارة وقود و94 طائرة مسيرة للجيش الروسي.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".