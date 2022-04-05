الدول أوروبية تطرد عشرات الدبلوماسيين الروس

طردت 5 دول أوروبية عدداً من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، على خلفية اتهام موسكو بقتل مدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية.

فقد أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، الثلاثاء، طرد 30 دبلوماسيا روسيا، بالتزامن مع قرار الدنمارك طرد 15 دبلوماسيا روسيا من أراضيها.

فيما أصدرت الدنمارك وإيطاليا قراريهما بناء على أن الدبلوماسيين المشمولين بقرار الطرد "يمثلون تهديدا للأمن القومي ومتهمون بالتجسس".

بدوره، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، في تصريحات متلفزة في برلين، إن "بلاده قررت طرد ثلاثين دبلوماسيا روسيا لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

وفي هذا الشأن، قال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود، إن بلاده "قررت طرد 15 دبلوماسيا روسيا بعد تقارير عن العثور على مقابر جماعية وقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية"، حسبما نقل موقع "يورو نيوز".

وأضاف: "أثبتنا أن عملاء الاستخبارات (الروسية) الخمسة عشر المطرودين قاموا بأنشطة تجسس على الأراضي الدنماركية"، مشيرا إلى أن القرار من شأنه "إرسال إشارة واضحة إلى روسيا مفادها أن التجسس على الأراضي الدنماركية غير مقبول"

جاء ذلك في أعقاب إعلان فرنسا وألمانيا، مساء الاثنين، أنهما قررتا طرد عدد من الدبلوماسيين الروس، ردا على تصرفات موسكو في أوكرانيا.

وكشفت فرنسا عن طردها 35 دبلوماسيا، بينما لم تعلن ألمانيا صراحة عن عدد الدبلوماسيين المطرودين والذين قدرتهم تقارير إعلامية بنحو 40.

والاثنين، أعلنت ليتوانيا طرد السفير الروسي لديها وتقليص مستوى العلاقات الدبلوماسية مع موسكو، على خلفية الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا ولاسيما اتهام موسكو بارتكاب "إبادة جماعية" في مدينة بوتشا بضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

بدورها، توعدت موسكو بالرد على قرارات الدول الغربية بطرد عدد من دبلوماسييها.

وقال نائب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، مساء أمس، إن موسكو "سيكون لها رد بنفس القوة على طرد دبلوماسييها من عدد من الدول الغربية".

وأضاف ميدفيديف على تلغرام: "الكل يعرف الرد: سيكون بنفس القوة ومدمرا للعلاقات الثنائية".

وكان مسؤولون أوروبيون، دعوا أمس، إلى فتح "تحقيق دولي" في اتهام القوات الروسية بارتكاب "إبادة جماعية" في بوتشا، غداة العثور على عشرات الجثث عقب خروج القوات الروسية منها.

وتنفي روسيا ادعاءات قتلها مدنيين في بوتشا، وتقول إن صور القتلى في بلدة بوتشا كانت "بأوامر" من الولايات المتحدة في إطار مؤامرة لتوجيه اللوم إلى موسكو.

ونشر الجيش الأوكراني، السبت، صورا لجثث متناثرة على أرصفة شوارع مدينة بوتشا في ضواحي العاصمة كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها.

كما انتشرت بمنصات التواصل الاجتماعي صور لعشرات الجثث والدمار الذي لحق بشوارع بوتشا، فيما أفادت تقارير إعلامية أوكرانية، بالعثور على 57 جثة في مقبرة جماعية بالمدينة.