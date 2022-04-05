زيلينسكي: تركيا مستعدة لنقل المصابين والقتلى من بيرديانسك عبر سفن

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن تركيا مستعدة لنقل المصابين والقتلى من مدينة بيرديانسك عبر سفن.

جاء ذلك في تصريح صحفي بشأن جهود إجلاء المصابين والقتلى من مدينة ماريوبول، حيث أكد ضرورة نقل الجرحى والقتلى إلى مدينة بيرديانسك أولا، كي تتمكن تركيا من نقلهم عبر السفن.

وأكد زيلينسكي أن المباحثات الدبلوماسية بهذا الشأن لا تزال متواصلة.

وأضاف: "تركيا مستعدة لنقل المصابين والقتلى عبر سفن من بيرديانسك، فمن المستحيل اقترابهم من ماريوبول، لا يمكن أن نسمح بذلك (لأسباب أمنية)، يمكنهم نقلهم من بيرديانسك".

وتابع: "بنيتنا التحتية جاهزة لإخراج المصابين والقتلى (من ماريوبول)، ننتظر موافقة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، لقد تحدثت مع (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان، وهو بدوره تحدث إليه، فالوضع حاليا مرهون بموافقته (بوتين)".

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده يمكن أن ترسل سفنا لإجلاء المدنيين والمصابين من ماريوبول الأوكرانية، وتواصل التنسيق مع موسكو وكييف بهذا الشأن.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.