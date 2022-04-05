طرد 28 دبلوماسيا روسيا من إسبانيا والسويد

قررت إسبانيا والسويد، الثلاثاء، طرد 28 دبلوماسيا روسيا، على خلفية اتهام السلطات الأوكرانية موسكو بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا قرب العاصمة كييف.

وأعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في مؤتمر صحفي، أن بلاده ستطرد 25 دبلوماسيا وموظفا في السفارة الروسية لديها.

وأضاف أن أولئك الدبلوماسيين "يشكلون تهديدا للمصالح الأمنية الإسبانية"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل حول طبيعة التهديدات.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، في مؤتمر صحفي، إن بلادها طردت 3 دبلوماسيين روس احتجاجا على جرائم الحرب الروسية المزعومة في أوكرانيا.

وأضافت أنه تم استدعاء السفير الروسي لدى السويد إلى وزارة الخارجية وإبلاغه بالقرار.