مسؤول أمريكي: عقوبات غربية جديدة على روسيا الأربعاء

أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع سيفرضون عقوبات جديدة على روسيا، غدا الأربعاء.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن المسؤول (فضل عدم الكشف عن هويته) قوله، إن العقوبات الجديدة تشمل فرض حظر على الاستثمارات الجديدة في روسيا، وذلك ردا على جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا.

وأوضح المسؤول أن من بين الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد روسيا، حظر جميع الاستثمارات الجديدة في ذلك البلد، وفرض عقوبات أكبر على مؤسساتها المالية والشركات المملوكة للدولة، وفرض عقوبات على المسؤولين الحكوميين وأفراد أسرهم.

وعمل الرئيس جو بايدن وحلفاء واشنطن معًا لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا لغزو أوكرانيا منذ أكثر من شهر، وتشمل تجميد أصول البنك المركزي، وفرض قيود على التصدير، ومصادرة الممتلكات، بما في ذلك اليخوت التي تخص النخبة الثرية في روسيا.

لكن تكثفت الدعوات لتشديد العقوبات هذا الأسبوع ردا على الهجمات وعمليات القتل والتدمير في مدينة بوتشا بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وحسب المسؤول الأمريكي، فإن العقوبات ستزيد من "عزلة" روسيا الاقتصادية والمالية والتكنولوجية عن بقية العالم بسبب هجماتها على المدنيين في أوكرانيا.