ألمانيا: هدفنا ألا تنتصر موسكو في الحرب على أوكرانيا

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا على وشك الانتهاء من مناقشتها، مؤكدا أن الهدف هو ألا تنتصر موسكو في الحرب على أوكرانيا.

وقال شولتس خلال مداخلة له في البرلمان الألماني (بوندستاغ) الأربعاء: "ستساهم العقوبات مرة أخرى بشكل دقيق إشعار روسيا بعواقب هذه الحرب، وستساهم أيضا بإنهاء الحرب".

وتابع: "لا بد أن يكون هدفنا هو ألا تنتصر روسيا في هذه الحرب".

وتطرق إلى مقتل المدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية، قائلا: "الصور المروعة لبوتشا صدمتنا جميعا، قتل المدنيين جريمة حرب".

وأشار إلى ضرورة تقليل اعتماد بلاده على الطاقة الروسية، موضحا أن الجميع يعلم أن التبعية في الطاقة قد نمت على مدى عقود، وأنه لا يمكن إنهاؤها خلال يوم وليلة.

وأضاف: "لذلك من المهم اتخاذ موقف أوروبي مشترك، المسار تم تحديده وسنواصل رسم المسار الذي يجب أن نسلكه بعد الحرب".

وحول تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، قال شولتس: "نتصرف بالتنسيق مع حلفائنا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

وجدد المستشار الألماني دعوته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء الحرب المدمرة في أقرب وقت.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".